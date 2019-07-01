Маркировка продукции в машиностроении может снизить цену легальной продукции в среднем на 5-10% за счет падения доли продаж контрафакта

Маркировка товаров может сократить розничную цену легальной продукции в среднем на 5-10% за счет снижения доли незаконного оборота. Об этом в пятницу заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Сокращение доли незаконной продукции на 50-60% приводит к росту выручки легальных производителей: от 50-100 млрд рублей на отрасль (при доле незаконного оборота 5-10%) до 200-250 млрд рублей (при доле 45-50%). По нашим расчетам, в итоге розничная цена легальной продукции в среднем может сократиться на 5-10%", - сказал он. Чемезов отметил, что сокращение нелегального оборота за счет маркировки также обеспечит дополнительный доход бизнесу и таким образом окупит понесенные операционные затраты на внедрение оборудования для маркировки. "Кроме того, бизнес, получая в режиме онлайн данные о движении продукции, сможет оптимально планировать производство, снижать запасы и повышать оборачиваемость продукции. Я уже не говорю о плюсах от перехода на электронный документооборот, экономию на обработке логистических операций и других факторах", - добавил он.

Глава Ростеха подчеркнул, что выгоду от внедрения маркировки получат также государство и потребители. "Внедрение системы, по нашим подсчетам, сможет внести вклад в ВВП в размере 1,2 % (1,1 трлн рублей) за счет снижения незаконного оборота товаров. Маркировка - это борьба с контрафактом, снижение розничной цены и гарантия для потребителей, что на прилавке качественный товар", - подытожил он.

Источник: ТАСС, 18 июня