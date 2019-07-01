ПГ «КОНАР» начала поставки судового оборудования и арматуры: на винторулевую колонку для ледоколов получен сертификат Российского морского регистра

На базе предприятий Промышленной группы КОНАР изготовлена винторулевая колонка мощностью 2,5 МВт для судов ледового класса. Работа по формированию в индустриальном парке «Станкомаш» центра машиностроительных компетенций по судостроению продолжается. В июне 2019 года Российским морским регистром судоходства выдан соответствующий сертификат, в котором отмечено, что винторулевая колонка работоспособна и может эксплуатироваться на судне. «Перед специалистами группы КОНАР стояла задача не только изготовить само изделие, но и успешно сдать его Российскому морскому регистру судоходства. Это классификационное общество осуществляет техническое наблюдение за выпуском материалов и изделий морского назначения», — пояснил руководитель по организации производства нестандартной продукции Игорь Гусев. Все основные элементы винторулевой колонки выполнены за короткий промежуток времени на предприятиях индустриального парка «Станкомаш». Контрольная сборка и испытания ВРК проведены в Научно-техническом центре КОНАР, где организован специальный участок. Общий вес изделия составляет более 45 тонн. Комплект из двух колонок будет поставлен Ярославскому судостроительному заводу для морского буксира ледового класса.

«Перед нами стоял серьезный технологический вызов – собрать и испытать новое изделие. Это совместный проект в рамках сотрудничества с компанией «Механика-Р», он имеет большое значение для промышленной группы КОНАР.

Мы наращиваем свои компетенции в судостроении», — подчеркнул директор по развитию АО «КОНАР» Арсений Дикий.

Отметим, винторулевая колонка была спроектирована в 2017 году на предприятии «Механика-Р», в состав акционеров которой входит АО «КОНАР». Специалистами были реализованы новые технические решения, которые до этого момента не использовались в аналогичных изделиях. В проекте применена технология эксцентриково-циклоидального зацепления, а также сверхмощный гидравлический привод вращения. Подобные решения, по словам экспертов, позволяют сохранить надёжность, снизить крутящий момент, уменьшить массу и габариты самого изделия.

Пресс-центр ПК «КОНАР», 28 июня 2019 г.