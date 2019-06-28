3 июля Группа КОНАР проводит совещание ПАО «СИБУР Холдинг» с челябинскими предприятиями

Руководители крупных промышленных предприятий Челябинской области встретятся с представителями ПАО «СИБУР Холдинг» в индустриальном парке «Станкомаш», чтобы обсудить возможности сотрудничества. Совещание организуется по инициативе врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, председателем выступит вице-губернатор Егор Ковальчук, – сообщает официальный сайт министерства экономического развития Челябинской области http://mineconom74.ru/news/. Встреча состоится 3 июля. Местом общения представителей предприятий Южного Урала с потенциальным партнером был выбран первый в Челябинской области индустриальный парк «Станкомаш», созданный Промышленной группой КОНАР. В ходе совещания «СИБУР Холдинг» представит информацию о своей закупочной политике и требованиях руководству компании «КОНАР» и других предприятий Челябинской области, выпускающих продукцию и материалы для нефте- и газохимического комплекса. Среди них Челябинский трубопрокатный завод, Завод Нефтехимического Оборудования, Промышленная группа «Метран», Уральский завод Специального Арматуростроения, ЧелябинскСпец-ГражданСтрой, завод «Трубодеталь» и другие. Будет обсуждаться возможность организации в регионе «единого окна» по вопросам взаимодействия с крупнейшей нефтехимической компанией России. Также планируется заключить соглашение о сотрудничестве между ПАО «СИБУР Холдинг» и правительством Челябинской области и подписать соответствующую «дорожную карту».

«Сейчас мы продолжаем развивать диалог с крупным бизнесом внутри нашего региона и за его пределами. А узнать о возможностях и потребностях предприятий можно как раз с помощью таких деловых переговоров, когда обсуждаются конкретные предложения конкретной компании», –прокомментировал вице-губернатор Егор Ковальчук

Пресс-центр Группы КОНАР, 27 июня 2019 г.