Старооскольский арматурный завод «Авангард» получил разрешительную документацию на новинку серийной продукции - переключающее устройство (ПУ).

В перечень документов входят:

· декларация о соответствии ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования» (по схеме 5Д);

· декларация/сертификат о соответствии ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

· фитосанитарный сертификат.

В 2019 году серийно производятся ПУ номинальными диаметрами DN 50, 80 и 100 мм. Они уже доступны для заказа в разных материальных исполнениях – углеродистая (25Л), легированная (20ГЛ), нержавеющая (12Х18Н9ТЛ) стали. В планах завода в ближайшее время начать выпуск всей линейки диаметрального ряда данного продукта – DN 25-300 мм, номинальными давлениями PN0,6-6,3 МПа. Прочная и надежная конструкция переключающих устройств позволяет им работать без регулярного технического обслуживания. Сроки освоения, изготовления и поставки ПУ надо уточнить при заказе у менеджеров отдела продаж.

Пресс-центр Арматурного завода «Авангард», 27 июня 2019 г.