ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ (ВХОДЯТ В ГРУППУ ОМЗ ВМЕСТЕ С НПФ ЦКБА) ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «50 ЛЕГЕНДАРНЫХ БРЕНДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ»

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, принимают участие в проекте «50 легендарных брендов нашей страны», который организует Издательский дом «Комсомольская правда». Цель проекта – рассказать, как легендарные торговые марки и бренды нашей страны успешно живут, процветают, развиваются в XXI веке.

Участники проекта - компании, которые создавались ещё в Советском союзе или в дореволюционной России. Бренд «Ижорские заводы» имеет 300-летнюю историю и широко известен по всей стране и за рубежом. Ижорские заводы стали символом передовых технологий, качественной продукции, высококвалифицированных специалистов. Победителей конкурса «50 легендарных брендов нашей страны» определят путем народного онлайн-голосования на сайте kp.ru. Голосование будет проходить с апреля по октябрь 2019 года. Проголосовать за легендарный бренд «Ижорский завод» можно до 31 октября здесь: https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/50-luchshih-brendov-rossii

Пресс-центр Группы ОМЗ, 26 июня 2019 г.