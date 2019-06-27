АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОБИЛЬНЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИ С ЯЭУ (БЛОЧНАЯ АРМАТУРА) НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019»

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) принимает участие в пятом международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019». Мероприятие проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области (г. Кубинка).

В рамках форума предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы. На выставочной экспозиции АО «ОКБМ Африкантов» демонстрирует разработки предприятия в области транспортабельных энергоблоков с ядерными энергетическими установками для решения задач развития Арктической зоны России.

На стенде предприятия представлена информация о реакторной установке нового поколения с увеличенным ресурсом наземного и плавучего размещения АБВ-6Э, также говорится о ядерной энергетической установке «Айсберг» для подводно-подледных энергетических комплексов, предназначенных для энергоснабжения буровых и добывающих комплексов.

Перспективным направлением работ ОКБМ в области развития Арктики является создание реакторных установок типа «РИТМ». Реакторными установками РИТМ-200 будет оснащена серия атомных ледоколов нового поколения. На базе РУ РИТМ-200 разработан принципиально новый проект реакторной установки РИТМ-200М для оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ). Кроме того, в ОКБМ завершается разработка реактора РИТМ-400 для ледокола «Лидер».

«Армия - 2019» – это самая масштабная площадка России для демонстрации современных образцов вооружения, военной и специальной техники. В событии принимают участие более 1500 оборонных предприятий, которые покажут свыше 27 тысяч образцов своей продукции. Свои национальные экспозиции представят десять стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Китай, Пакистан, Турция и ЮАР и другие.

Пресс-центр Атомэнергомаш, 26 июня 2019 года