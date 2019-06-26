12 сентября в Москве будут объявлены итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний по выявлению лучших предприятий в номинации «Трубопроводная арматура и оборудование»

На конференции «Нефтегазопереработка-2019» будут подведены итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний за 2018 год и награждены лучшие производители оборудования для НПЗ в номинациях: реакторы, колонное оборудование, насосно-компрессорное оборудование, печное оборудование, центробежные насосы, емкостное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводная арматура, теплообменное оборудование, КиП и автоматика, электротехническая продукция.

Ежегодная 10-я Конференция "Модернизация производств для переработки нефти и газа" (Нефтегазопереработка-2019), пройдет 12 сентября 2019 года, отель InterContinental Moscow Tverskaya. Будут рассмотрены вопросы модернизации нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических мощностей, проблемы взаимодействия с лицензиарами, практика импортозамещения, современные модели управления инвестиционными проектами, стандарты и требования безопасности.

Источник: Московские нефтегазовые конференции, 25 июня 2019 года