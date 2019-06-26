В филиал АО «АЭМ-технологии» в Волгодонске требуется Начальник управления трубопроводной арматуры

Обязанности:

-организация разработки планов перспективных работ по созданию новых изделий, организация их выполнения качественно и в срок; -организация разработки планов модернизации изделий; организация работ по применению для серийного использования в проектах -современных конструктивных решений, материалов, комплектующих, способов изготовления;

-технологических операций с максимальным уровнем механизации и автоматизации;

-их экспериментальную проверку для подтверждения требуемых параметров;

-организация получения сертификатов, необходимой разрешительной документации на выпускаемую продукцию;

-организация входного контроля конструкторской, технологической и научно-технологической документации, поступающей от сторонних организаций, оформление отзывов, заключение и внедрение;

-организация авторского надзора по выполнению требований проектно-конструкторской, технологической и нормативно-технической документации при изготовлении изделий в производстве, их монтаже, испытаниях, наладке, пуске и сдаче в эксплуатацию у заказчиков.

Требования:

высшее профессиональное образование (техническое);

Опыт работы на руководящих должностях по направлению деятельности от 3 лет.

Знания/компетенции/навыки:

- технические требования основных заказчиков арматуры в России, предъявляемых к разрабатываемым конструкциям, условия их монтажа и технической эксплуатации;

- тенденции развития рынка трубопроводной арматуры России; руководящие и нормативные материалы, касающиеся направлений и тематики арматуры;

- единая система конструкторской документации и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической и технологической документации;

- организация и планирование проектных и конструкторских работ;

- порядок составления технико-экономических обоснований и расчетов экономической эффективности проектно-конструкторских разработок;

- организация технической подготовки производства;

- методы выявления и использования резервов производства; - основы стандартизации и сертификации.

Условия работы:

Полная занятость

ДМС после прохождения срока испытания

Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ

Ждем резюме кандидатов по адресу электронной почты: job_vgd@atommash.ru

Пресс-релиз АЭМ-технологии, АО, Волгодонск, 17 июня 2019 года