Как популизировать отрасль арматуростроения? Завод «Армалит» проводит экскурсии для переводчиков НТД международной компании STAR group

АО «Армалит» организовал экскурсию по предприятию для переводчиков технической документации — сотрудников международной компании STAR group. В своей работе они сталкиваются с большим количеством специальных терминов, в том числе из отрасли арматуростроения, но до сих пор об арматуре переводчики знали только на словах. Теперь — знают на деле. Экскурсию по заводу провел заместитель главного инженера Александр Кузьмин. Он проконсультировал участников встречи по вопросам использования терминологии, подсказал в каких случаях лучше применять тот или иной термин, чтобы перевод получался не дословным, а точным. Экскурсанты побывали на основных участках производства, узнали, как создается арматура — от изготовления отливки до сборки и испытания готового изделия. Специалисты-переводчики отметили, что увидеть вживую то, о чем пишешь — редкая возможность, ведь в Санкт-Петербурге лишь единицы современных заводов организовывают экскурсии на свое производство.

Сегодня «Армалит» — центр компетенции арматуростроения в России, поэтому просветительская деятельность, в том числе популяризация арматуростроения — одна из задач, которую компания перед собой ставит. Предприятие остается одним из немногих заводов Санкт-Петербурга, которое придерживается политики максимальной открытости и регулярно рассказывает о своей продукции, достижениях и планах.

Пресс-центр АО «Армалит» 24 июня 2019 года