Компания «ПРИВОДЫ АУМА» поставила оборудование для очистных сооружений г. Улан-Удэ республики Бурятия

Общепромышленные электроприводы АУМА, собранные на производственной площадке в г. Химки, были отгружены в рамках реконструкции правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ. Данный проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал».

Оборудование предназначено для первого этапа реконструкции первого и второго пусковых комплексов, где будет проводиться механическая и биологическая очистка сточной воды.

«Электроприводы АУМА широко применяются на различных установках очистных станций – в блоках механической и биологической очистки, блоках воздуходувных станций, первичных и вторичных отстойниках, аэротенках, блоках УФ обеззараживания сточных вод, обработки и обезвоживания осадка. Оборудование АУМА успешно эксплуатируется на очистных сооружениях Северо-Западного, Центрального, Сибирского, Уральского, Южного и Дальневосточного регионов, также в странах СНГ», - комментирует С.В. Сергеев, руководитель отдела продаж ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

Коротко о компании:

ООО «ПРИВОДЫ АУМА», официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры.

С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» работает с Российскими проектными организациями, производителями ТПА, конечными пользователями и поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов, блоков управления электроприводами и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности.

Производственная площадка, обеспечивающая мелкоузловую сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. Официальный сайт компании www.auma.ru.