Газпром ликвидирует Shtokman Development, но заявлено: Штокман будет, но не скоро и не со Shtokman Development AG

Газпром ликвидирует свою швейцарскую дочку Shtokman Development AG, созданную созданную совместно с иностранными партнерами для реализации проекта по освоению Штокмановского газоконденсатного месторождения (ГКМ) на шельфе Баренцева моря. По сообщению Интерфакса, правительственную директиву совету директоров Газпрома, одобряющую решение о ликвидации, 13 июня 2019 г. утвердил вице-премьер РФ Д. Козак. Пресс-секретарь Д. Козака И. Джус подтвердил подписание директивы, но деталей не уточнил. Ликвидация Shtokman Development AG обусловлена несколькими факторами. Во-первых, после того как Штокмановский проект с иностранными партнерами не состоялся, сохранение компании Shtokman Development AG, зарегистрированной в швейцарской юрисдикции, стало нецелесообразным. Во-вторых, в связи с активной охотой Нафтогаза на европейские активы Газпрома, ликвидация Shtokman Development AG выглядит адекватным шагом. Газпром уже создал рабочую группу для подготовки к ликвидации Shtokman Development AG. Бухгалтерским и налоговым учетом, а также сопровождением всех мероприятий в швейцарской юрисдикции занимается ПрайсвотерхаусКуперс Консультировани. Одновременно с принятием решения о ликвидации Shtokman Development акционеры изберут ликвидаторов, к которым перейдет оперативное управление компанией. В функции ликвидаторов войдет урегулирование всех требований кредиторов, взыскание дебиторской задолженности, реализация имущества Shtokman Development и обеспечение погашения обязательств.

ИСТОРИЯ ШТОКМАНА

Штокмановское ГКМ расположено в центральной части шельфа российского сектора Баренцева моря. Штокмановская структура была выявлена в 1981 г. в результате комплексных морских геофизических исследований. По своим запасам это уникальное месторождение. По состоянию на 2006 г. разведанные запасы составляли 3,7 трлн м3 газа и 31 млн т газового конденсата. Штокмановское месторождение расположено в 550 км к северо-востоку от г. Мурманск, а ближайшей сушей является западное побережье архипелага Новая Земля, от которого месторождение удалено на 300 км. Сложность проекта заключается не только в том, что это арктический шельф, но и большой удаленности от берега. Но проект умер не из-за этого. Проект умер из-за сланцевой революции в США. Было непросто, говорили даже, что сланцевая революция в США - это мыльный пузырь. В 2013 г. А.Миллер считал, что сланцевый газ не является конкурентом российскому газа, сообщив, что Газпрому неизвестно о сколь-нибудь большой рентабельности добычи сланцевого газа в США. Но сначала американцы дерзко сделали рентабельной добычу сланцевого газа и сланцевой нефти, прекратив импорт СПГ даже у своих друзей из Qatargas. Подспорьем при добыче был и сопутствующий газовый конденсат. А ныне посягают на российскую газовую вотчину - Европу, маскируясь лозунгами диверсификации.

В далекие 2000 гг. реализацию природного газа со Штокмановского ГКМ планировалось осуществлять революционным путем производства сжиженного природного газа (СПГ). В США стремительно росло потребление газа, и американский рынок сбыта казался вечным, да и отношения с США были лучше. Для реализации проекта Газпром совместно с Total и StatoilHydro, дочкой Statoil (ныне Equinor) в 2008 г. легко создали СП Shtokman Development. Планировалось, что Shtokman Development будет осуществлять проектирование, разработку, строительство, финансирование и эксплуатацию объектов 1й фазы освоения Штокмановского месторождения. Однако сланцевая революция в США сделала реализацию Штокмановского проекта в изначально задуманном формате нецелесообразной. В 2012 г. Газпром и партнеры не нашли технологически и экономически приемлемого решения для освоения месторождения. В 2015 г. Total и Statoil вышли из состава акционеров Shtokman Development, а сам Штокмановский проект был отложен на неопределенный срок. Тем не менее, Shtokman Development продолжала работу по подготовке документации. Проектная документация была систематизирована, оценена независимым оценщиком и передана Газпрому по договору купли-продажи. Дальше определять судьбу Штокмановского месторождения будет сам Газпром. Интерес к проекту Газпром сохраняет, но рыночная конъюнктура в ближнесрочной перспективе препятствует освоению Штокмановского месторождения. В октябре 2018 г. на выездной панельной сессии ФСЭГ замминистра энергетики РФ П. Сорокин внес ясность по перспективам проекта. Минэнерго РФ учитывает реализацию СПГ-проекта на базе Штокмановсокго месторождения в своих долгосрочных прогнозах. Министерство считает возможным реализацию СПГ-проекта на базе Штокмановского месторождения к 2035 г. Мощность СПГ- завода может составить 7,5 млн т/год.

Москва, 20 июня, ИА Neftegaz.RU.