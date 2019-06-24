ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» представила многооборотный электропривод с интеллектуальным блоком КИМ3

В г. Тюмень при поддержке органов региональной исполнительной власти и АКТС прошел организованный АО «УСТЭК» первый технический семинар, посвященный актуальным вопросам развития сферы теплоснабжения. В ходе мероприятия Заместитель руководителя департамента средств автоматизации ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» П.П. Соколов выступил с докладами на темы:

• Интеллектуальные электроприводы и механизмы МЭО(Ф) для трубопроводной арматуры под современные требования АСУТП

• Авторизация и Диспетчеризация теплоснабжения, в т.ч. на котроллере собственного производства КРОСС-500

• НКУ-0,4 (с РУСН-0,4 кВ) на базе модульной конструкции серии КСАТО.

В рамках экспозиции ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» был представлен многооборотный электропривод ПЭМ-Б250-12-Е3Т66-4-IICT4-12 УХЛ1IP68 220В с интеллектуальным блоком КИМ3. Единая теплоснабжающая компания АО «УСТЭК» занимается обеспечением тепловой энергией жилого фонда,

социально-значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения города Тюмени.

Пресс-релиз компании АБС ЗЭиМ Автоматизация