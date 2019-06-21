Борьба с незаконным оборотом трубной продукции (фальсификата) вышла на федеральный уровень

24 апреля Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) приняла участие в заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В заседании приняли участия главы субъектов Российской Федерации, первые лица министерств и ведомств, входящих в состав Комиссии, а также представители профессиональных союзов и сообществ, которые выразили готовность к сотрудничеству в борьбе с фальсифицированной и контрафактной продукцией. Один из рассмотренных на заседании вопросов касался незаконного оборота трубной продукции. Решения комиссии по этому вопросу нашли отражение в протоколе заседания.

Так, Минпромторгу России совместно с бизнес-сообществом поручено проработать вопрос о возможности маркировки средствами идентификации стальных и полимерных труб, используемых для строительства и ремонта сетей водо- и теплоснабжения. Была поддержана инициатива АПТС по внесению изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982, в части дополнения его следующими позициями:

· трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена;

· трубы металлопластовые;

· трубы полимерные жесткие прочие;

· фитинги прочие пластмассовые;

· изделия пластмассовые прочие, колодцы;

· трубы и фитинги чугунные.

Росстандарту и Росаккредитации поручено провести в срок до 1 декабря 2020 г. внеплановые проверки соблюдения обязательных требований к трубной продукции и внеплановые проверки деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий после вступления в силу изменений в Постановление Правительства РФ № 982. О промежуточных результатах таких проверок Росстандарту и Росаккредитации необходимо доложить на заседании Государственной комиссии до конца 2020 года. До окончания текущего года Минстрою России необходимо:

· при актуализации сводов правил, содержащих требования к трубной продукции для централизованных трубопроводных систем, предусмотреть включение пунктов о необходимости осуществления контроля сопроводительной документации, в том числе документов о подтверждении соответствия при приемке трубной продукции на строительных объектах;

· обеспечить включение актуализированных сводов правил в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521;

· провести совместно с отраслевыми объединениями производителей трубной продукции анализ проблем, возникающих при заключении контрактов жизненного цикла на выполнение работ по проектированию и строительству объектов инженерных сетей водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, в целях подготовки предложений по совершенствованию нормативно-технического регулирования.

Также до конца 2019 года для подготовки проектов нормативных правовых актов и рассмотрения их на заседании Государственной комиссии Ассоциация производителей трубопроводных систем совместно с Минпромторгом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти планирует проработать предложения по:

· внесению изменений в гражданское законодательство в части распространения порядка возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги;

· включению в законодательство понятия «фальсифицированная промышленная продукция»;

· введению ответственности за производство, ввоз и реализацию фальсифицированной промышленной продукции.

Решения комиссии в самое ближайшее время найдут отражение в изменении Федеральных законов, постановлениях Правительства, проверках заводов – производителей фальсификата и органов по сертификации и лабораторий, при поддержке которых фальсификат попадает на рынок.

Пресс-центр АПТС, 16 июня 2019