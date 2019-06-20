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КОНТЕНТ МАРКЕТИНГ В ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ

20 июня, 2019 12

Маркетинговый центр ТПА открывает направление контент-маркетинга, ориентированного на построение грамотных информационных кампании для арматурных фирм. Среди возможностей, предоставляемых контент-маркетингом такие новые формы продвижения как текстовое сопровождение сайтов и информационных кампаний фирм.

Это:

- Имиджевые тексты

- Продающие тексты

- Экспертные тексты

- Пресс релизы и новости

- Блоги и группы в социальных сетях

- Тексты для сайтов

- Структура и наполнение лэндинга

- Контентный аудит сайтов.

Особенностью информации являются тексты, подготовленные специалистами арматурной отрасли, знающими специфику арматуры для конкретных применений.

 

Источник: ООО «МЦ ТПА», 20 июня 2019 года


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