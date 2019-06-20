КОНТЕНТ МАРКЕТИНГ В ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ

Маркетинговый центр ТПА открывает направление контент-маркетинга, ориентированного на построение грамотных информационных кампании для арматурных фирм. Среди возможностей, предоставляемых контент-маркетингом такие новые формы продвижения как текстовое сопровождение сайтов и информационных кампаний фирм.
Это:
- Имиджевые тексты
- Продающие тексты
- Экспертные тексты
- Пресс релизы и новости
- Блоги и группы в социальных сетях
- Тексты для сайтов
- Структура и наполнение лэндинга
- Контентный аудит сайтов.
Особенностью информации являются тексты, подготовленные специалистами арматурной отрасли, знающими специфику арматуры для конкретных применений.
Источник: ООО «МЦ ТПА», 20 июня 2019 года