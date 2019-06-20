Финансирование машиностроения и арматуростроения возможно только через нацпроекты и рейтинга деловой репутации. Для этого готовятся изменения законов в сфере госзакупок с 1 июля 2019 года

В существующих экономических условиях, с учетом роста санкционного давления и снижения объемов ВТС большие надежды возлагают на реализацию национальных проектов. На них выделено почти 26 трлн рублей в течение 6 лет. Эти средства открывают возможности для получения серьезного импульса к развитию промышленности. Подгруппа выполняет роль координатора в направлении «Промышленность», дает возможность оперативно вносить нормативные и законодательные изменения, необходимые для отрасли.Руководитель подгруппы, Председатель Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев сообщил: «Реализация, в том числе, и национальных проектов требует формирования в ближайшее время серьезных преференций для нашей промышленности, как на внутренних, так и на внешних рынках. Поэтому мы считаем вполне возможным ряд предложений, которые будут рождаться в других подгруппах, предварительно прорабатывать с помощью депутатского корпуса: направлять для отзыва в главное правовое управление администрации Президента, в аппарат Правительства и прорабатывать проблемные вопросы до заседания Госсовета».

Заместитель руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению «Промышленность», заместитель министра промышленности и торговли России, Василий Осьмаков выделил основные направления работы подгруппы. В первую очередь, это стимулирование спроса на российскую высокотехнологичную продукцию в рамках национальных проектов. Также среди приоритетных направлений работы — облегчение условий экспорта. Важнейшим блоком специалисты считают обновление устаревших стандартов и норм на производствах. Так, по оценке экспертов, из-за технологических требований построить современный завод в России стоит на 30% дороже, чем за рубежом. «Все, что касается диверсификации ОПК, законодательных изменений, которые с одной стороны облегчили бы оборонным предприятиям производство гражданской продукции, а с другой — создали соответствующий стимул для выхода на гражданскую продукцию. Основной вопрос у ОПК — зачем предприятиям заниматься гражданским производством? Мы должны законодательно помочь ответить на этот вопрос», — сказал Осьмаков.Еще одно направление — совершенствование законодательства в сфере контрактации. Некоторых изменений в правовом поле эксперты уже добились: внесено более 100 поправок в 44ФЗ о госзакупках.

Заместитель председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы, координатор проекта Общероссийского народного фронта «ЗА честные закупки» Антон Гетта отметил, что закон был внесен в Думу и рассмотрен в кратчайшие сроки. С 1 июля вступят в силу основные его нормы. По его словам, изменения позволят промышленности оперативно решать задачи, в том числе в части реализации нацпроектов. Осенью планируется внести второй пакет поправок.«Президентом поставлена задача обратить особое внимание на импортозамещение и упрощение доступа к закупкам именно российских поставщиков с российскими же заказчиками в реализации нацпроектов. Разумеется, речь о промышленности, о заводах, фабриках. Будем делать все, чтобы использовались не запретительные, ущемляющие наших иностранных партнеров меры, а создавались условия приоритетного порядка для отечественных промышленников», — добавил Антон Гетта. Новые поправки направлены на внедрение типовых форм электронных документов, сокращения способов закупок с 11 до трех. Эксперты рассматривают и возможность дальнейшего сокращения сроков проведения процедур. Как способ вытеснения с рынка фирм-однодневок рассматривают возможность ведения универсальной стоимостной предквалификации, предусматривающей допуск к закупкам свыше определенного объема только участников, имеющий успешный опыт в исполнении объема не менее 20% от начальной максимальной цены контракта.

Среди поправок — введение рейтинга деловой репутации с автоматическим формированием для участия в торгах, внесение изменений в порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе, а также возможность предусмотреть проведение процедуры медиации (форма досудебного урегулирования споров, которая используется во всем мире). Рабочая группа позволит быстро вносить нормативные и законодательные изменения, необходимые для промышленности. Совершенствование законодательства даст возможность более эффективно реализовывать меры поддержки производителей, включая преференции в рамках госзакупок, что сможет обеспечить гарантированный спрос на отечественную продукцию, обеспечит создание новых производственных мощностей и повысит общий уровень конкурентоспособности российской промышленности.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»