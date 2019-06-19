Объем производства трубной продукции и ТПА резко упал. Поставки на трубопроводы завершены. Годовой отчет ОМК

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва), опубликовала годовой отчет за 2018 год. Отчет включает в себя операционные результаты и результаты в области достижений целей устойчивого развития, обзор крупнейших проектов, описание стратегии и системы корпоративного управления. В целом отчетный период был отмечен ростом и стабильностью объемов производства по всем видам продукции, за исключением трубной. Завершение комплектации международных трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» для которых ОМК ранее выполнила поставки ТБД, отрицательно сказалось на загрузке производства в 2018 г. В связи с этим ОМК произвела 772 тыс. тонн труб большого диаметра, что на 25% меньше, чем в рекордном 2017 году.

Общий объем произведённой заводами ОМК трубной продукции составил 1780 тыс. тонн. В 2018 году результаты производства в целом ОМК составили: Трубная продукция в целом, тыс. тонн — 1780 (-20% к 2017 г.) в том числе: Трубы большого диаметра, тыс. тонн — 772 (–25%) Трубы малого и среднего диаметра, тыс. тонн — 1008 (–9%) в том числе: Обсадные трубы, тыс. тонн — 436 (+17%) Профильные трубы, тыс. тонн — 242 (–7%) Трубопроводная арматура, тыс. тонн — 4,9 (=) Соединительные детали трубопроводов, тыс. тонн — 13 (+30%) Ж/д колеса, тыс. шт. — 860 (+26%) Автомобильные рессоры, тыс. тонн — 44 (–4%) Широкий лист (стан-5000 ВМЗ), тыс. тонн — 550 (–17%) Прокат (рулоны и лист), тыс. тонн — 1275 (+1%) ОМК на 30% увеличил объемы производства соединительных деталей трубопроводов – до 13 тыс. тонн, выполнил ряд уникальных заказов. Это стало возможным за счет освоения новых видов продукции, в том числе термокейсов, блочно-модульного оборудования, деталей для атомных электростанций, монтажных узлов. Компания расширила типоразмерный ряд клиновых задвижек и обратных и пружинных клапанов. Объем выпуска трубопроводной арматуры составил 4,9 тыс. тонн. Общий объем инвестиций ОМК в 2018 году – 19 млрд рублей – стал рекордным за последние восемь лет. ОМК успешно продолжил начатую двумя годами ранее рекордную инвестпрограмму на ВМЗ, дал старт масштабной модернизации значительной части оборудования «Трубодетали» и прокатного производства на Чусовском металлургическом заводе.

Пресс-центр ОМК, 18 июня 2019 года