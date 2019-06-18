ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ (ОМЗ) ОТГРУЗИЛИ ОПОРЫ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ ДЛЯ ПЕРВОГО БЛОКА АЭС «РУППУР» (БАНГЛАДЕШ

Ижорские заводы (Группа ОМЗ) отгрузили специальное оборудование для АЭС «Руппур» (Бангладеш). В партию вошли опора проставки, опора шахты внутрикорпусной, опора блока верхнего и площадка из состава закладных шахт ревизии для второго энергоблока. Ранее предприятием были отгружены детали закладные элементов крепления компенсатора давления и площадка из состава закладных шахт ревизии для первого энергоблока, а также детали закладные и опора блока защитных труб из состава закладных шахт ревизии для второго энергоблока строящейся АЭС. Оборудование шахт ревизии и стеллажи для первого энергоблока будут отгружены осенью этого года. Контракт на изготовление оборудования и закладных шахт ревизии для первого и второго энергоблоков АЭС «Руппур» был подписан в 2017 году. Оборудование предназначено для использования при транспортировке и установке составных частей реактора ВВЭР-1200 (блока верхнего, блока защитных труб, шахты внутрикорпусной) в шахты ревизии и обратно в реактор при плановом останове реакторной установки для технического обслуживания, ревизии и ремонта с частичной или полной выгрузкой топлива.

Источник: Группа ОМЗ