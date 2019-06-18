Новый блок концевых выключателей для поворотной арматуры компании GEMÜ

GEMÜ расширяет свою программу датчиков положения для поворотной арматуры и выводит на рынок электрический датчик положения для поворотной арматуры с ручным и пневматическим приводом. Для автоматизации работы технологического оборудования блок концевых выключателей GEMÜ LSC регулирует положение клапана на поворотной арматуре с ручным и пневматическим приводом. Положение клапана сигнализируется посредством оптического индикатора и передается в систему управления установки. Датчик положения (датчик обратной связи) GEMÜ LSC может устанавливаться на любой поворотной арматуре, например на запорных клапанах или шаровых кранах, со стандартным интерфейсом VDI/VDE 3845. Компания GEMÜ предлагает новые датчики в уже смонтированном на запорных клапанах или шаровых кранах GEMÜ исполнении; также возможен их монтаж впоследствии. Возможна установка до четырех датчиков положения одновременно. Наряду с обычными микропереключателями концевой выключатель GEMÜ LSC также предлагается в исполнении с 2- или 3-проводными датчиками приближения. Он соответствует требованиям класса защиты IP 67 и может использоваться во взрывозащищенных зонах согласно ATEX и IECEX. Кроме того, блок концевых выключателей GEMÜ LSC был протестирован на надежность функций безопасности и имеет допуск SIL. В виде опции предлагается 3D-индикатор или светодиодный индикатор ОТКР/ЗАКР. Кроме того, предлагаются различные электрические подключения, такие как кабельный резьбовой ввод M20, штекерный разъем M12 или резьбовое соединение NPT. Наряду с доступным двойным индуктивным датчиком GEMÜ LSF компания с внедрением блока концевых выключателей GEMÜ LSC расширяет свою программу датчиков положения для поворотной арматуры, реализуя тем самым возможности по интеграции и управлению поворотной арматурой в автоматизированных системах и установках.

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