Чешская компания ARMATURY Group поставила две задвижки DN 2000 весом 22 тонны и минимальной строительной длиной для плотины на Эльбе

Компанией ARMATURY Group произведены две задвижки DN 2000 для фирмы «Labskou strojní a stavební», в настоящее время это наибольший диаметр задвижек типа S33.41, который был изготовлен когда-либо. Арматура будет использоваться для аварийного перекрытия потока и установлена на плотине на Эльбе. Это проект 2016 года. Тогда компания «Labská strojní a stavební» провела консультации по техническому проектированию и исполнению аварийных задвижек DN 2000 в рамках реконструкции плотины, а в 2017 году выиграли тендер на поставку двух задвижек DN 2000 PN 16. Изготовлены были задвижки в назначенное время и они были готовы к отправке в августе 2018 года, но в связи с техническими проблемами в ходе земляных работ в туннеле, значительной утечкой воды, необходимой реконструкцией туннеля и климатическими условиями, задвижки были установлены на плотине в марте этого года. Их запуск в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Главный конструктор Либор Шефчик добавил к этому важное замечание: «Задвижки для этой плотины являются исключительными продуктом, в частности потому, что при диаметре прохода DN 2000 они имеют чрезвычайно малую строительную длину в 600 мм, которая требуется заказчику по условиям монтажа. Также уникальными параметрами являются высота и вес каждой задвижки, а именно соответственно почти 10 метров и 11 тонн».

Источник: сайт компании ARMATURY Group