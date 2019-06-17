На заводе АО "NAMANGANMASH" создан независимый испытательный центр «АРМАТУРА»

На заводе аккредитованы химическая и метрологическая лаборатории. На предприятии функционирует независимый испытательный центр "АРМАТУРА", который занимается проработкой обнаруженных недостатков. Испытанию подвергается 100% выпускаемой продукции. Выпускаемая продукция сертифицирована Госстандартом Республики Узбекистан. КС УКП – комплексная система управления качеством выпускаемой продукции. Выпускаемая продукция сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2008. Разработка конструкторской и технологической документации проводится с использованием современных компьютерных технологий. Принимаются отдельные заказы на разработку и изготовление трубопроводной арматуры. Выполнен заказ для "Котласского Бумажного Комбината" на изготовление титановых вентилей РN 1,6 MP , в диапазоне от DN15 мм до DN100 мм. Для комбината "Узбеккровля" изготовлены краны пробковые с парообогревательной рубашкой DN100, 125 мм, РN 1,0 MP. Надежность выпускаемой продукции соответствует всем параметрам мирового стандарта.

Пресс-центр АО "NAMANGANMASH"