РАСКО - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИЛЕР СП «ТермоБрест» ООО: изменения в исполнении (расположении датчика) клапанов ВН

Информируем, что, согласно решению завода СП «ТермоБрест» ООО, с 01.07.2019 г. все заказанные клапаны (по умолчанию) BH1/2H-4П, BH1/2H-4ПE, ВН3/4Н-4П, ВН3/4Н-4ПЕ, ВН1Н-4П, ВН1Н-4ПЕ в стальном и алюминиевом корпусах, в энергосберегающем и обычном исполнениях, всех климатических исполнений будут отгружаться в исполнении с нижним расположением датчика положения.

Схема клапана с нижним расположением датчика положения:





Отличие от клапанов, где датчик положения установлен в верхней части клапана, который фиксирует открытие клапана, заключается в том, что в клапанах с нижним расположением датчика положения фиксируется закрытие клапана. В остальном отличий нет. Указанные клапаны, входящие в блоки клапанов, где присутствуют клапаны больших типоразмеров, а также в групповых заявках на один объект с клапанами больших типоразмеров, будут отгружаться в исполнении с верхним расположением датчика положения. Если необходимо исполнение клапана с ручным регулятором расхода или с медленным открытием и одновременно с датчиком положения, то датчик положения будет располагаться сверху.

Стоимость клапанов в обоих исполнениях одинаковая. Обозначение не меняется.

До конца 2019 года заводом СП «ТермоБрест» будет осуществляться поэтапный переход клапанов всех типоразмеров на исполнение с нижним расположением датчика положения. Применение данной схемы обеспечивает 100 %-ую гарантию контроля закрытия клапана, а также уменьшение общего габарита клапана по высоте.

Источник: Пресс-центр ООО «НПФ « РАСКО»



