СУПЕР НОВОСТЬ: ТРУБЫ И ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ТЭС И ТЭЦ НЕ НУЖНЫ - НЕТ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ...

Сегодняшний рынок трубы для энергетики и промышленных трубопроводов — это рынок, на котором свои условия диктуют платежеспособные потребители, отметила в своем выступлении на XXII Ежегодном конгрессе Российского союза поставщиков металлопродукции директор по развитию компании «Диалвест» Жанна Раус. В последнее время спрос на трубы в энергетическом секторе резко сократился. Вместо прежних угольных ТЭС и ТЭЦ по всей России строятся парогазовые установки, в которых использование трубной продукции относительно мало. В такой обстановке ориентироваться на рост валовой реализации не имеет смысла. Приоритетом должно стать повышение прибыли. Для этого надо искать внутренние ресурсы и работать над собой.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»