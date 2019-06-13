Стабилизатор - это ТПА или оборудование? Как применяется газовый стабилизатор давление (по новой классификации ТПА это один из типов регулирующего клапана)

ГК «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ) приступило к освоению производства новых газостабилизирующих устройств для электроцентробежных насосов (ЭЦН) габарита 4, которые успешно прошли параметрические и ресурсные испытания в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Новые газосепаратор и газосепаратор-диспергатор предназначены для устойчивой работы установок электроцентробежных насосов в условиях повышенного содержания свободного газа в скважине. Оборудование применяется с насосами габарита 4 производительностью от 20 до 100 кубометров в сутки на скважинах с техническими ограничениями по внутреннему диаметру, в байпасных системах и системах одновременно-раздельной эксплуатации. Конструкция оборудования позволяет обеспечивать эффективное измельчение газовых включений в пластовой жидкости, подготовки однородной газожидкостной смеси и подачи ее на вход насоса. Наличие цельной защитной гильзы из нержавеющей стали и дополнительная защита корпуса от механических примесей обеспечивает износостойкость оборудования. Использование новых газостабилизирующих устройств позволяет потребителям эксплуатировать установки ЭЦН габарита 4 в скважинах, где объемное содержание свободного газа на входе в насос достигает 75%. Новое техническое решение увеличивает ресурс оборудования и повышает надежность установок электроцентробежных насосов, — комментирует директор Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин.

Источник: Пресс-центр Группы ЧТПЗ