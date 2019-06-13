Главная проблема - это сварные швы. Завод Армалит изготовил паровое оборудование для модернизации крейсера «Адмирал Нахимов»

«Армалит» завершил изготовление паровых коллекторов для модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». К изделиям предъявляются повышенные требования, ведь они предназначены для накопления и доставки потребляющим системам пара давлением до 200 кгс и температурой выше 400°C. Один коллектор состоит из нескольких секторов, полностью созданных в цехах предприятия. Они соединены между собой с помощью сварных швов, от качества которых во многом зависит герметичность изделия и, как следствие, жизнеспособность всего корабля.

«Вручную варить требуемые швы сложно и долго — на проварку одного можно потратить несколько суток, поэтому на заводе приобрели специальную автоматизированную сварочную установку. Она обеспечивает настолько качественную работу, что изделия с первого раза проходят контроль качества, а на один шов уходит всего лишь несколько часов», — рассказывает Михаил Смаковский, первый заместитель генерального директора, главный инженер АО «Армалит».

Коллекторы для «Адмирала Нахимова» изготовлены с применением двух видов сварки: аргонно-дуговой и сварки под флюсом. Обе выполнены фактически без участия человека — сотрудники «Армалита» выбрали верный режим машины и только контролировали процесс нанесения шва. После этого уже готовые изделия проходили контроль качества с помощью рентгеноскопии. Все коллекторы изготовили за месяц, при этом подготовительный этап занял около года. За это время была разработана и протестирована программа для сварочного аппарата, по совместному уникальному проекту разработана и изготовлена сама установка, определены наплавочные материалы и отработан сам процесс наплавки.

Источник: Пресс-центр АО «Армалит», июнь 2019 года