АО «Конар» (Челябинск) будет производить судовую трубопроводную арматуру, в том числе в криогенном исполнении

АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» и АО «КОНАР» заключили меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения локализации производства оборудования для судов, строящихся на производственных мощностях судостроительного комплекса «Звезда».

Согласно меморандуму, стороны намерены рассмотреть сотрудничество в целях обеспечения локализации производства в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации комплектующих для движителей, трубопроводной арматуры, насосных агрегатов, электродвигателей, других систем оборудования для судов, а также для грузовой системы хранения сжиженного природного газа. Цель меморандума заключается в активизации совместных усилий по обеспечению производства в России оборудования и материалов, применяемых при строительстве судов на ССК «Звезда». На сегодня одно из приоритетных для ДЦСС направлений, это локализация компонентов, использующихся в производстве судовых пропульсивных систем».

Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко заявил: «Меморандум – шаг на пути обеспечения импортонезависимости российского судостроения. Мы будем производить сложное оборудование для судовых систем, трубопроводную арматуру, в том числе в криогенном исполнении, насосные и компрессорные агрегаты, электродвигатели и генераторы. Для этого у Промышленной группы «КОНАР» есть все необходимые компетенции, опыт и производственные мощности: собственное заготовительное производство — литейное и кузнечное, а также крупнейший парк станочного оборудования по механообработке, испытательные стенды для динамического оборудования и криогеники».

Источник: Пресс-центр АО «Конар», июнь 2019 года