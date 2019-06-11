НОВЫЙ СУПЕР ПРОЕКТ ГАЗПРОМА: ДЛЯ ГХК В УСТЬ-ЛУГЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКУПИТЬ РОССИЙСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 900 МЛРД РУБЛЕЙ(В ТОМ ЧИСЛЕ И ТПА). 225 МЛРД УЙДЕТ НА ИМПОРТ

Объем закупок российского оборудования и услуг для интегрированного проекта газохимического комплекса в Усть-Луге составит 900 млрд рублей. Речь идет о 80% всего оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Газпрома" Алексея Миллера.

"Около 80% всего оборудования и услуг будут закупаться у российских компаний. Этот объем закупок составит около 900 млрд рублей", - сказал А. Миллер.

Проект предусматривает строительство газоперерабатывающего завода, завода СПГ и газохимического комплекса. А. Миллер отметил, что по всем этапам и стадиям реализации этого проекта уже приняты инвестиционные решения и они находятся в стадии реализации. Базовое проектирование начнется весной 2020 года, в период с июня по август 2020 года планируется получить разрешительные документы на строительство.

Для финансирования проекта могут быть привлечены средства Фонда национального благосостояния. "Проект важный для РФ, весьма капиталоемкий, именно поэтому финансовым структурированием проекта мы будем заниматься на площадке министерства финансов с участием ВЭБ.РФ, ВТБ, Газпромбанка и "Русгаздобычи". Думаю, что для этого проекта мы даже задействуем Фонд национального благосостояния. Будут приняты отдельные налоговые решения и все, что необходимо для того, чтобы настроить проектное финансирование для этого проекта", - заявил замминистра финансов Андрей Иванов.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава ВТБ Андрей Костин также сообщили о готовности принять участие в организации финансирования для проекта. "Этот проект такой, что в одиночку не профинансируешь. Под эгидой министерства финансов, первого заместителя председателя правительства Антона Силуанова, мы группа финансовых организаций ВЭБ РФ, ВТБ и Газпромбанк уже на протяжении нескольких месяцев работаем по деталям этого проекта", - отметил И. Шувалов.

На мощностях комплекса предполагается перерабатывать этаносодержащий газ ачимовских и валанжинских залежей Надым-Пур-Тазавского региона с последующим получением 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Оставшийся объем газа (около 20 млрд кубометров) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома". Запуск первой очереди запланирован на 2023 год, второй - до конца 2024 года. Оператором проекта является компания специального назначения ООО "РусХимАльянс", созданная на паритетной основе "Газпромом" и "РусГазДобычей". На следующем этапе проекта планируется построить газохимический комплекс. В его создание будет самостоятельно инвестировать "РусГазДобыча" (компания специального назначения — ООО "Балтийский химический комплекс"). ГХК будет выпускать свыше 3 млн тонн полимеров в год.

Источник: ИАЦ RUPEC, 10 июня