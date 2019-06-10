«Детонационный метод нанесения покрытий на уплотнительную поверхность запорного трехэксцентрикового дискового затвора» новая статья завода Армалит в журнале «Морской вестник»

На заседании редакционного совета научно-технического и информационно-аналитического журнала «Морской Вестник» участвовали руководители ведущих судостроительных предприятий, конструкторских бюро, а также Санкт-Петербургского Государственного Морского Технического Университета. На встрече редсовет утвердил состав нового номера журнала, среди материалов которого традиционно — научная статья сотрудников «Армалита». В ней рассмотрен детонационный метод нанесения покрытий на уплотнительную поверхность запорного трехэксцентрикового дискового затвора, а также описаны результаты испытаний изделий. Помимо обсуждения текущих вопросов, связанных с выпуском очередного номера «Морского вестника», собравшиеся обменялись мнениями относительно последних новостей, проблем и тенденций развития судостроения в целом.
Источник: Пресс-центр АО «Армалит», 7 июня 2019 года