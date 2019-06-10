ШКОЛА ТПА: КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ВЫЕЗДОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ДВА НОВЫХ КУРСА ШКОЛЫ АРМАТУРНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2019 ГОДА
1. Негативные направления развития рынка трубопроводной арматуры и трубного оборудования: контрафакт и фальшивая арматура
1. Понятие, сущность и виды контрафакта. 10 признаков отличия контрафакта от достоверной продукции. Разбор конкретных ситуация выявления контрафакта;
2. Действия службы экономической безопасности при обнаружении контрафактной или фальсифицированной продукции
3. Построение системы выявления и борьбы с фальсификатом и контрафактом;
4. Основные пути поставки контрафактной продукции на предприятия топливно-энергетического комплекса.
5. Методики предотвращения поступления фальсифицированной и некачественной продукции на различных этапах договорной работы;
6.Организация входного контроля при приёмке трубопроводной арматуры, приводов и деталей трубопроводов
2. Трехдневный курс «Регулирующая арматура». Занятия проводит автор Справочника «Регуляторы» В. П. Эйсмонт
1. Что такое регулирующая арматура (РА) ( ГОСТ 24856-2014);
2. Регуляторы(Р) - как один из подвидов РА (ГОСТ 24856-2014, ГОСТ 11876 ГСП, ГОСТ 12678-80, ГОСТ 16587-71) ;
3 Регулирующие клапаны (РК) - как одни из подвидов РА (ГОСТ 24856-2014,ГОСТ 23866-87, ГОСТ 16587-71);
4.Расчёты регулирующей арматуры:
5. Конструирование основных узлов и деталей (книга «Регуляторы);
6. Изготовление Регуляторов (книга «Регуляторы);
7. Изготовление Регулирующих клапанов (книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»);
8. Испытания Регулирующих клапанов (книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»);
9. Выбор и настройка «Регуляторов» (книга «Регуляторы);
10. Выбор и настройка Регулирующих клапанов(книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»).
КОНТАКТЫ:
ШКОЛА АРМАТУРНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ТПА
МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ
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