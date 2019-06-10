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ШКОЛА ТПА: КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ВЫЕЗДОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

10 июня, 2019 14

ДВА НОВЫХ КУРСА ШКОЛЫ АРМАТУРНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2019 ГОДА

1. Негативные направления развития рынка трубопроводной арматуры и трубного оборудования: контрафакт и фальшивая арматура

1. Понятие, сущность и виды контрафакта. 10 признаков отличия контрафакта от достоверной продукции. Разбор конкретных ситуация выявления контрафакта;

2. Действия службы экономической безопасности при обнаружении контрафактной или фальсифицированной продукции

3. Построение системы выявления и борьбы с фальсификатом и контрафактом;

4. Основные пути поставки контрафактной продукции на предприятия топливно-энергетического комплекса.

5. Методики предотвращения поступления фальсифицированной и некачественной продукции на различных этапах договорной работы;

6.Организация входного контроля при приёмке трубопроводной арматуры, приводов и деталей трубопроводов

2. Трехдневный курс «Регулирующая арматура». Занятия проводит автор Справочника «Регуляторы» В. П. Эйсмонт

1. Что такое регулирующая арматура (РА) ( ГОСТ 24856-2014);

2. Регуляторы(Р) - как один из подвидов РА (ГОСТ 24856-2014, ГОСТ 11876 ГСП, ГОСТ 12678-80, ГОСТ 16587-71) ;

3 Регулирующие клапаны (РК) - как одни из подвидов РА (ГОСТ 24856-2014,ГОСТ 23866-87, ГОСТ 16587-71);

4.Расчёты регулирующей арматуры:

5. Конструирование основных узлов и деталей (книга «Регуляторы);

6. Изготовление Регуляторов (книга «Регуляторы);

7. Изготовление Регулирующих клапанов (книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»);

8. Испытания Регулирующих клапанов (книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»);

9. Выбор и настройка «Регуляторов» (книга «Регуляторы);

10. Выбор и настройка Регулирующих клапанов(книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»).

КОНТАКТЫ:

ШКОЛА АРМАТУРНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ТПА

МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ

ГРАК ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ +7 921 932 0897


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