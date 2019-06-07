ОНИКС: С 4 ИЮНЯ НОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ. ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

В преддверии начала активного летнего сезона 2019 года компания "ОНИКС" снижает цены на ходовой ассортимент продукции. Это не акция и не распродажа! Изменены базовые цены в прайс-листе на 15 ходовых востребованных позиций. Например:

Фланец плоский 150-10-01-1-B-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 от 792 р. с НДС за 1 шт.

Фланец плоский 400-10-01-1-B-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 от 2 728 р. с НДС за 1 шт.

Отвод крутоизогнутый 90-159х4,5-ст20 ГОСТ 17375-2001 от 572 р. с НДС за 1 шт.

Тройник 159х4,5-ст20 ГОСТ 17376-2001 от 792 р. с НДС за 1 шт.

Вся продукция соответствует ГОСТам. Все фланцы полностью механически обработаны и промаркированы.

Источник: Пресс-центр ООО «ОНИКС»