Завод АЛСО (Челябинск) успешно прошел аудит ГАЗСЕРТ производства изолирующих шаровых кранов

Завод АЛСО успешно прошел аудит состояния производства изолирующих шаровых кранов ALSO для подтверждения соответствия требованиям системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. Теперь отобранным образцам изолирующих шаровых кранов предстоит пройти испытания, по результатам которых будет принято решение о выдаче сертификата ГАЗСЕРТ. Добровольное подтверждение соответствия в Системе ГАЗСЕРТ осуществляется для установления соответствия объектов добровольной сертификации, применяемых в сфере распределения и использования газа, национальным стандартам, стандартам организаций, технических требований и условиям договоров, содержащим требования к сертифицируемым в Системе ГАЗСЕРТ объектам добровольной сертификации.
Источник: сайт ООО «АЛСО»