Маркетинговый центр ТПА открывает центр компетенций профессионалов арматурной отрасли

Открытие центра связано с тем, что большинство специалистов, принимаемых на работу, не обладают глубокими знаниями в трубопроводной арматуре или их знания невозможно проверить силами компании.

Уровень знаний и аттестация будет проводиться по следующим направлениям:

- трубопроводная арматура

- маркетинг и продажи арматуры

- сервис и запчасти

- применение арматуры в отраслях промышленности

Аттестация на 2-м и 3-м уровне будет проводиться по следующим специализациям:

- менеджер по маркетингу

- менеджер по текущим продажам и договорной работе

- менеджер по проектным продажам

- менеджер по предоставлению сервисных услуг

- коммерческий инженер

Аттестация в центре компетенций позволит определить ранг знаний специалистов по трехуровневой системе и присвоить им квалификационный уровень. Это должно гарантировать компаниям, что специалисты, принимаемые на работу, обладают достойным уровнем знаний и способны решать профессиональные задачи.

Источник: пресс-релиз журнала ТПА №3(102)