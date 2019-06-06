Маркетинговый центр ТПА открывает центр компетенций профессионалов арматурной отрасли

Открытие центра связано с тем, что большинство специалистов, принимаемых на работу, не обладают глубокими знаниями в трубопроводной арматуре или их знания невозможно проверить силами компании.
Уровень знаний и аттестация будет проводиться по следующим направлениям:
- трубопроводная арматура
- маркетинг и продажи арматуры
- сервис и запчасти
- применение арматуры в отраслях промышленности
Аттестация на 2-м и 3-м уровне будет проводиться по следующим специализациям:
- менеджер по маркетингу
- менеджер по текущим продажам и договорной работе
- менеджер по проектным продажам
- менеджер по предоставлению сервисных услуг
- коммерческий инженер
Аттестация в центре компетенций позволит определить ранг знаний специалистов по трехуровневой системе и присвоить им квалификационный уровень. Это должно гарантировать компаниям, что специалисты, принимаемые на работу, обладают достойным уровнем знаний и способны решать профессиональные задачи.
Источник: пресс-релиз журнала ТПА №3(102)