Конструкторское бюро завода «Армалит»: судовая арматура от чертежа до отгрузки: все начинается в конструкторском бюро

Военный портал ФЛОТ.ПРОМ и студия Mil.Press запустили новый медийный проект о создании специальной судовой арматуры. Первая часть посвящена работе КБ завода «Армалит» на примере создания новой конструкции дискового поворотного затвора. Последние 140 лет эволюция арматуры в Российской Империи, СССР и России тесно связана с заводом, который сейчас называется "Армалит". Mil.Press запускает спецпроект, в котором расскажет о производстве одного из современных типов арматуры – дисковых затворов – от чертежа и отливки до военной приемки и отправки заказчику. Первая статья цикла посвящается конструкторскому бюро предприятия.

Несмотря на десятки тысяч чертежей, которые хранятся в архивах "Армалита" и КБ "Армас", выступающего калькодержателем советского арматурного наследия, непрерывно возникающие задачи в различных отраслях требуют создания новых образцов продукции. Поэтому, отмечают сотрудники "Армалита", на предприятии и создали не традиционный для арматуростроительной отрасли небольшой отдел проектирования, а полноценное конструкторское бюро. Интересный факт - количество сотрудников одного только КБ завода превосходит общее число работников некоторых поставщиков арматуры, с которыми петербургскому заводу приходится конкурировать в тендерах. Здесь трудится 53 человека, которые разделены по специфике деятельности: кто-то проектирует судовую арматуру, кто-то работает над приводами, кто-то создает уникальные изделия для атомной отрасли.

Источник: портал ФЛОТ.ПРОМ