ИЛЬМА: 25 лет инноваций и развития в области уплотнительной техники

В 2019 году свое 25-летие отмечает компания

«ИЛЬМА» – разработчик и производитель эффективных уплотнений для разъемных соединений различного оборудования. ИЛЬМА – это коллектив профессионалов, которых объединяют общие ценности – стремление к качеству, развитию и честной конкуренции.

ИЛЬМА – российский инновационный лидер в области уплотнительной техники

На протяжении всего периода инженеры ИЛЬМЫ разрабатывают уплотнительные изделия, находят решения, обеспечивающие герметичность соединений различного оборудования. Фирменные уплотнения Ильма®, ГраФлан® и ИЛЬМКО® обладают мировой новизной. В их конструкциях применяются современные материалы – терморасширенный графит и фторопласт с ориентированной структурой, обеспечивающие все необходимые качества уплотнений: пластичность, высокую химическую стойкость, упругость, стабильность герметизирующих свойств в условиях высоких температур и циклических нагрузок. Среди наших постоянных заказчиков – нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, предприятия газовой отрасли, судостроения, ТЭК и ЖКХ.

Мировая герметичность

Больше десяти лет ИЛЬМА развивает сотрудничество с мировыми лидерами в области уплотнительной техники – предприятиями международной промышленной группы KLINGER, компаниями SGL Carbon и KWO Dichtungstechnik, а также является эксклюзивным поставщиком немецкого оборудования Peters для резки листовых материалов.

В учебном центре ИЛЬМЫ на регулярной основе проходят практические семинары с участием российских и зарубежных экспертов, в ходе которых специалисты обмениваются актуальной информацией о новых разработках и мировых тенденциях в области герметизации разъемных соединений оборудования.

ИЛЬМА – надежный партнер в области герметизации разъемных соединений

ИЛЬМА – это не просто поставщик уплотнений. Специалисты компании обеспечивают сопровождение заказчиков на всех этапах работы с уплотнениями – от подбора до монтажа. Сервисный центр ИЛЬМЫ, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, позволяет решать нестандартные и срочные задачи по изготовлению уплотнений. Обращаясь в ИЛЬМУ, заказчики знают, что они получат оптимальное решение в короткие сроки. ИЛЬМА – одна из немногих российских компаний на рынке уплотнительной техники, имеющая международные сертификаты ISO 9001 и 14001, выданные TÜV Rheinland Sert, которые подтверждают соответствие менеджмента качества и экологического менеджмента требованиям международных стандартов.

ИЛЬМА благодарит своих постоянных заказчиков за доверие и приверженность качеству и надеется на дальнейшее сотрудничество. Уплотнительная техника – важная и развивающаяся область машиностроения. Из года в год повышаются требования к промышленной и экологической безопасности, что, в свою очередь, ставит задачи по созданию нового оборудования с использованием надежных комплектующих. Нормальная работа любого оборудования, находящегося под давлением, во многом определяется герметичностью имеющихся разъемных соединений, от уплотнений часто зависит работоспособность всего объекта.

Обладая собственными обширными знаниями в области уплотнительной техники, специалисты ИЛЬМЫ вот уже 25 лет находят оптимальные решения для надежной герметизации разъемных соединений в различных отраслях. По случаю 25-летия компании сотрудники ИЛЬМЫ рассказали об итогах работы и планах развития.

Источник: Пресс-центр ООО «ИЛЬМА», журнал ТПА №3(102)