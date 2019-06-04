Еще две европейские компании совместно открывают завод в Казахстане по производству шаровых кранов и запорной арматуры для нефтегазового рынка

Совместно 2 итальянские компании - производители шаровых кранов и запорной арматуры различных типоразмеров открыли свое подразделение в городе Аксай (Казахстан) под брендом ТОО "Petrolvalves Kios Kazakhstan". Это совместное предприятие двух итальянских компаний. "Petrolvalves PSA" – крупный производитель оригинального оборудования, а именно сложнейших и высокотехнологичных шаровых кранов, задвижек, клапанов различных размеров и сложности с 1954 года. "Kios" занимается техническим обслуживанием нефтепромыслового оборудования. На рынке Казахстана они совместно работают более 15 лет.

За последние 20 лет, итальянцы поставили в Казахстан более 45 тысяч единиц запорной арматуры, создали обширную ресурсную базу, и пришло время стать ближе производителям к ключевым заказчикам в Казахстане. Итальянские фирмы намерены продолжать сотрудничество с предприятиями казахстанской нефтегазовой отрасли в качестве инвестора, заинтересованного в создании совместных компаний по производству и сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры в РК. Данный проект реализуется в рамках инициатив Правительства РК и требований КПО и других крупных операторов в плане локализации производства. На начальном этапе компания инвестировала более 4,0 млн. евро в высокотехнологичное оборудование и обучила 20 местных специалистов. Цель компании – достичь более 95% местного участия в кадрах, чтобы сотрудники имели возможность работать в любой стране мира на уровне международных специалистов высочайшего уровня. В ближайшем будущем казахстанская компания будет расширять производственную площадку и рассматривает вопрос полноценного производства шаровых кранов и клапанов в регионе.

Источник: Национальный портал электронного сервиса (Казахстан)