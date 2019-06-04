Литейный завод КАМАЗа наращивает производство запорной арматуры

В 2017 г. акцент был сделан на развитии заказов, были увеличены номенклатура, а также объёмы производства для ОАО «РЖД», освоены запорная арматура и новые малые архитектурные формы для благоустройства города Набережные Челны. За счёт выполнения этих заказов литейному заводу удалось достичь рубежа в 3 млрд. 869 млн. рублей, перекрыв собственный рекорд по реализации продукции диверсификации. По итогам 2018 г. завод поставил заказчикам продукцию на сумму 4,7 млрд. руб. Сегодня портфель заказов литейного завода формируют порядка 150 фирм. И пока мы не планируем наращивать количество партнёров, – поясняет Сергей Сыч. – Наша цель – укреплять позиции в освоенных сегментах рынка и увеличивать объёмы поставок для уже имеющихся клиентов. В приоритете – сотрудничество с «РЖД» и покупателями запорной арматуры.

Источник: ООО «Фаундри Инжиниринг»