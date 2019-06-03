В Уфе 1 июня эвакуировали поликлинику из-за неверного присоединения арматуры и трубопроводов

В Уфе эвакуировали поликлинику №3 из-за резкого запаха газа. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты. Врачи и пациенты поликлиники почувствовали сильный запах газа и вызвали спасателей, которые провели эвакуацию. Впоследствии оказалось, что утечка произошла в магазине автотоваров, который расположен в том же здании, что и поликлиника. В магазин пришли представители торговой компании, которая занимается реализацией газового оборудования. В процессе демонстрации товара один из сотрудников неправильно подсоединил арматуру и другое газовое оборудование, в результате чего произошла утечка газа. Утечка была своевременно ликвидирована прибывшими на место сотрудниками МЧС.

Источник : Neftegaz.RU

