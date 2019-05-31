ЧИСЛО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЕ ПРИБАВЛЯЕТСЯ

В 2019 году ВШТЭ в Санкт-Петербурге выпустит не менее 5-ти бакалавров, прошедших специализацию по расчету и выбору регулирующей арматуры и применению ее в технологических схемах ЦБП и промышленной энергетике. Программа подготовки бакалавров со специализацией на регулирующей арматуре существует с 2006 года и за время ее существования знания по регулирующей арматуре получили более 20 бакалавров и магистров. Программа подготовки включает теоретические сведения по регулирующей арматуре, особенностях ее использования в технологии ЦБП и промышленных энерготехнологических котлах, системах теплоснабжения, теплораспределения, пароконденсатных системах и др. Особое внимание уделяется расчету по известным программам расчета арматуры. Студенты проходят инжиниринговую практику, в рамках которой проводят перерасчеты регулирующей арматуры на слабых участках технологии на ЦБК или бумажных фабриках. Чаще всего выпускной работой студентов являются проведенные расчеты и рекомендации по выбору современной арматуры известных производителей, расчеты технико-экономической эффективности предлагаемой смарт арматуры с цифровыми ПЛК по программе "Смарт калькулятор".

Программа подготовки рассчитана на дальнейшую работу в качестве коммерческого инженера или расчетчика в арматурных компаниях или отделах КИПиА проектных организаций.

Пресс-релиз КЦ «Промконсалт», Санкт-Петербург, 30 мая 2019 года