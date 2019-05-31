28 мая компания «ПРИВОДЫ АУМА» провела конференцию для предприятий водного хозяйства в своем здании в г. Химки (МО)

Конференция была посвящена техническим решениям АУМА для водного хозяйства. Во время мероприятия инженеры компании провели экскурсию на производственную площадку, переоснащенную в связи с переходом на новый этап локализации – мелкоузловую сборку с расширением номенклатуры комплектующих электропривода, производимых в Российской Федерации. В конференции приняли участие ведущие инженеры, инженеры службы автоматизации, главные энергетики и механики ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга», АО «Мосводоканал» ПУ «Зеленоградводоканал», ОАО «Химкинский водоканал», ООО «Росводоканал-Воронеж», МУП «Водоканал» г. Подольска, компания «Интер-Проект» и другие. В рамках конференции с докладами выступили и приглашенные гости – генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем, осветивший проблематику и методы борьбы с контрафактом и фальсификатом, а также генеральный директор ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-СТРОЙ», который рассказал об автоматизации посредством электроприводов АУМА.

Участники конференции отметили, что мероприятие было интересным и содержательным. «Получена общая и конкретная информация о приводах АУМА. Очень полезные сведения по производству и обучению. Предлагаю сделать семинар традиционным», - поделился впечатлениями Сергей Николаевич Лященко, заместитель начальника УОП – главный механик ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», филиал «Водоотведение».

Источник: Пресс-релиз ООО «Приводы АУМА», Москва