ЗДТ «Реком» в Санкт-Петербурге проводит испытания трубопроводной арматуры до DN50 PN16 на договорной основе

Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ» открывает для партнерских организаций возможность: проведения гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры. На сертифицированном стенде завод проводит испытания на прочность и плотность, герметичность по отношению к внешней среде и герметичность по затвору водой и воздухом. Для испытаний принимаются задвижки, дисковые затворы, клапаны запорные и краны шаровые диаметром от 15 до 500, давлением от 0,6 до 16 МПа.

Источник: Пресс-центр ЗДТ «Реком», Санкт-Петербург