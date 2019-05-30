Ижорские заводы продолжают техническое перевооружение для производства манифольда новой конструкции при освоении шельфа

В рамках реализации программы модернизации и технического перевооружения производства Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, приобрели оборудование для автоматической орбитальной сварки неповоротных стыков труб неплавящимся электродом в среде аргона. Оборудование для орбитальной сварки производства компании AXXAIR (Франция) предназначено для выполнения операции по автоматической сварке неповоротных стыков труб различных типоразмеров, изготавливаемых из заготовок сталей различных марок.

Ввод в строй нового сварочного оборудования позволит предприятию возможность расширить номенклатуру выпускаемых изделий. На первоначальном этапе на оборудование будет применяться при изготовлении манифольда. В августе 2018 года Ижорские заводы заключили договор с АО «СПМБМ «Малахит» на выполнение составной части опытно-конструкторских работ на изготовление и испытания опытных образцов манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой. А в марте 2019 года предприятие приступило к изготовлению опытных образцов изделий. Работы ведутся в рамках реализации Государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». Государственный заказчик – Министерство промышленности и торговли России.

Источник: Пресс-центр Группы ОМЗ