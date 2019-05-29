Шаровые краны на пар арматурного завода «Армалит» вновь подтвердили свою надежность

Шаровые краны с ручным управлением успешно прошли испытания на паровом стенде. Испытуемое изделие выдержало 7500 циклов с давлением пара 7,0 кгс/см2 и температурой 175°C, при этом 3500 циклов шаровой кран находился в перевернутом состоянии. Во время испытаний проверку на герметичность давлением пара 8,0 кгс/см2 прошли также уплотнения проточной части и запорного органа.

Такие жесткие технические требования предъявляет АО «Северное ПКБ» при проектировании паровой системы отопления тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144. Испытания проходили на стенде АО «СКБК», в числе членов комиссии испытаний были представители АО «Северное ПКБ», ПАО «Невское ПКБ», АО «ЦМКБ Алмаз», а также представитель заказчика — Министерства обороны РФ. Итогом испытаний стало подтверждение соответствия шарового крана требованиям, заявленным в конструкторской документации, зафиксированное в специальном протоколе.

Источник: Пресс-центр АО «Армалит»