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ТОО «Бёмер Арматура Казахстан» проводит экскурсии для проектировщиков в новой столице Нур-Султан (Астана)

29 мая, 2019 7

24 мая, завод ТОО «Бёмер Арматура» с ознакомительной экскурсией посетили представители строительных и проектирующих организаций г. Нур-Султан:

— ТОО «Казэнергоинвест»

— ТОО «Ырыс-Батыс 3»

— ТОО «Стандарт Групп-2017»

— ТОО «КEN DALA GS»

— АО «ПРП Целинэнергоремонт»

— ТОО «НИИТЭП»

— ТОО «АС Инжиниринг Групп»

— ТОО «Астана-Жобалау»

Обсуждались следующие темы:

• Презентация технических особенностей шаровой запорной арматуры #бёмер.

• Обсуждение возможностей применения казахстанской продукции #бёмер на строящихся и реконструируемых объектах теплоснабжения РК.

• Преимущества использования казахстанских шаровых кранов марки #бёмер в проектах строящихся и реконструируемых объектов теплоснабжения РК.

В результате обсуждения приняты решения:

1. Информацию о современном отечественном производстве завода ТОО «Бёмер Арматура» принять к сведению.

2. Признать применение шаровых кранов завода ТОО «Бёмер Арматура» в проектах строительства и реконструкции теплосетей РК обоснованным по техническим и эксплуатационным характеристикам.

3. В целях исполнения поручений Главы государства об использовании продукции казахстанского содержания в объектах строительства и реконструкции теплосетей РК применять шаровые краны ТОО «Бёмер Арматура» отечественного производства.

 

Пресс-релиз ТОО «Бёмер Арматурен Казахстан»


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