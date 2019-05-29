ТОО «Бёмер Арматура Казахстан» проводит экскурсии для проектировщиков в новой столице Нур-Султан (Астана)

24 мая, завод ТОО «Бёмер Арматура» с ознакомительной экскурсией посетили представители строительных и проектирующих организаций г. Нур-Султан:
— ТОО «Казэнергоинвест»
— ТОО «Ырыс-Батыс 3»
— ТОО «Стандарт Групп-2017»
— ТОО «КEN DALA GS»
— АО «ПРП Целинэнергоремонт»
— ТОО «НИИТЭП»
— ТОО «АС Инжиниринг Групп»
— ТОО «Астана-Жобалау»
Обсуждались следующие темы:
• Презентация технических особенностей шаровой запорной арматуры #бёмер.
• Обсуждение возможностей применения казахстанской продукции #бёмер на строящихся и реконструируемых объектах теплоснабжения РК.
• Преимущества использования казахстанских шаровых кранов марки #бёмер в проектах строящихся и реконструируемых объектов теплоснабжения РК.
В результате обсуждения приняты решения:
1. Информацию о современном отечественном производстве завода ТОО «Бёмер Арматура» принять к сведению.
2. Признать применение шаровых кранов завода ТОО «Бёмер Арматура» в проектах строительства и реконструкции теплосетей РК обоснованным по техническим и эксплуатационным характеристикам.
3. В целях исполнения поручений Главы государства об использовании продукции казахстанского содержания в объектах строительства и реконструкции теплосетей РК применять шаровые краны ТОО «Бёмер Арматура» отечественного производства.
Пресс-релиз ТОО «Бёмер Арматурен Казахстан»