НОВЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ НА ПОРТАЛЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

В Издательстве «Русайнс», являющемся одним из наиболее крупных порталов Российской науки, публикующим современные научные и учебные материалы Российских авторов, вышел очередной модуль курса дистанционного обучения по трубопроводной арматуре для профессионалов: "РАЗВИТИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ И ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ В КОНТУРАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ЦБП". Курс подготовлен известным автором, сотрудничающим с журналом ТПА - Горобченко С.Л. В курсе впервые рассмотрены основные взаимосвязи работы арматуры как части контура регулирования, как части АСУ ТП и технологической схемы в целом. Показана история и генетика развития арматуры в технологических схемах Целлюлозно-бумажного производства (ЦБП). Приводятся примеры и рекомендации по выбору арматуры для критических участков технологии. Учебный модуль предназначен для специалистов арматурных и эксплуатирующих предприятий, ориентированных на применение арматуры в ЦБП.

Пресс-релиз КЦ «Промконсалт», Санкт-Петербург, 28 мая 2019 года