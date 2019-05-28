Форум по сварке в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» с 28 мая 2019 года

28-30 мая 2019 года в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» пройдет Международная научная конференция «Сварка и родственные технологии для изготовления оборудования специального и ответственного назначения». В конференции примут участие и выступят с докладами представители предприятий и организаций Госкорпорации «Росатом», российских научно-исследовательских организаций, зарубежных компаний – в общей сложности более 100 человек из 40 компаний отрасли. Участники конференции смогут ознакомиться с актуальной информацией и опытом ведущих российских и зарубежных компаний в области сварки и родственных технологий в рамках следующих секций: «Сварочные материалы и технологии нового поколения, перспективы развития сварки и родственных технологий»; «Новые технологии изготовления, ремонта и монтажа оборудования АЭС и ТЭС, вопросы технического регулирования, стандартизации и аттестации в области сварки»; «Cварка в твердой фазе, технологии и оборудование лучевых методов сварки, аддитивные технологические процессы»; «Совершенствование сварочного оборудования как средство повышения качества и конкурентоспособности отечественных изделий ответственного и специального назначения».

Участники конференции получат возможность посетить Сварочно-технологический центр (СТЦ) по аттестации сварочных материалов, технологий и персонала. Центр был основан в 2013 году, а в 2017 году был признан Госкорпорацией «Росатом» Отраслевым центром компетенции по сварочным технологиям в области обучения и аттестации персонала. Центр объединяет в себе аттестационную и исследовательскую виды деятельности, имеет право аттестовать по нормативам атомного машиностроения, имеет право проводить аттестацию по правилам НАКС и Европейским нормам. Также Центр готовит рабочих сварщиков к конкурсам профессионального мастерства различного уровня, в том числе, по методике WorldSkills.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, 4 (АО «НПО «ЦНИИТМАШ»), открытие - 28 мая в 10:00.

Источник: Пресс-служба АО «НПО «ЦНИИТМАШ»