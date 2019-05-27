В октябре 2019 года исполнится 95 лет легендарному арматурному заводу «Буревестник» (Гатчина)

«Завод «Буревестник» начал свою производственную деятельность 13 октября 1924 года на базе кооперативной артели «Юпитер», выпускавшей бытовые металлоизделия. В 1944 году после освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков на базе довоенной артели «Цветметштамп» была организована артель «Гатчинский металлист», которая в 1960 году в период организации Совнархозов, была преобразована в завод «Гатчинский металлист» с ориентацией на судовое машиностроение. В июле 1967 года в связи с реорганизацией промышленности завод «Гатчинский металлист» переименован в электромеханический завод «Буревестник» Министерства судостроительной промышленности СССР. В этот период начался переход на выпуск судовой арматуры, в том числе дистанционно-управляемых исполнительных механизмов для кораблей и судов всех классов и назначений, товаров народного потребления, технических средств защиты головы и лица. Велось строительство новых производственных корпусов, жилья и объектов социальной сферы. В 1994 году завод был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Завод «Буревестник». В 2002 году АООТ «Завод Буревестник» переименован в ОАО «Завод Буревестник».

За более 90 лет с момента основания ОАО «Завод «Буревестник» стал одним из ведущих предприятий, производящих судовую арматуру для нужд Военно-морского флота России. В современных условиях ОАО «Завод «Буревестник» находится в числе лидеров машиностроительной отрасли в Ленинградской области, работает стабильно, сохраняет и прочно удерживает репутацию надежного партнера, обеспечивает высокий уровень качества выпускаемой продукции.

Источник: сайт Завода «Буревестник»