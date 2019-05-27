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В октябре 2019 года исполнится 95 лет легендарному арматурному заводу «Буревестник» (Гатчина)

27 мая, 2019 12

«Завод «Буревестник» начал свою производственную деятельность 13 октября 1924 года на базе кооперативной артели «Юпитер», выпускавшей бытовые металлоизделия. В 1944 году после освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков на базе довоенной артели «Цветметштамп» была организована артель «Гатчинский металлист», которая в 1960 году в период организации Совнархозов, была преобразована в завод «Гатчинский металлист» с ориентацией на судовое машиностроение. В июле 1967 года в связи с реорганизацией промышленности завод «Гатчинский металлист» переименован в электромеханический завод «Буревестник» Министерства судостроительной промышленности СССР. В этот период начался переход на выпуск судовой арматуры, в том числе дистанционно-управляемых исполнительных механизмов для кораблей и судов всех классов и назначений, товаров народного потребления, технических средств защиты головы и лица. Велось строительство новых производственных корпусов, жилья и объектов социальной сферы. В 1994 году завод был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Завод «Буревестник». В 2002 году АООТ «Завод Буревестник» переименован в ОАО «Завод Буревестник».

За более 90 лет с момента основания ОАО «Завод «Буревестник» стал одним из ведущих предприятий, производящих судовую арматуру для нужд Военно-морского флота России. В современных условиях ОАО «Завод «Буревестник» находится в числе лидеров машиностроительной отрасли в Ленинградской области, работает стабильно, сохраняет и прочно удерживает репутацию надежного партнера, обеспечивает высокий уровень качества выпускаемой продукции.

 

Источник: сайт Завода «Буревестник»


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