НОВЫЙ КУРС «РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ АВТОМАТИЗАТОРОВ»

Проблему взаимопонимания между арматуростроителями и специалистами по автоматизации предлагает решить новый курс от КЦ Промконсалт "Регулирующая арматура в системах автоматизации". В курсе систематизированы сведения о применении регулирующей арматуры как исполнительных устройств в технологических процессах. Приведены методы определения их параметров. Показаны статические и динамические характеристики регулирующей арматуры в качестве исполнительных устройств в совокупности с характеристиками системы управления. Даны рекомендации по применению различных конструктивных типов регулирующей арматуры. Изложенные материалы позволяют осуществить выбор регулирующей арматуры для действующих технологических установок с учетом возможности работы в сложных условиях кавитации и на двухфазных потоках. Курс рассчитан на студентов старших курсов, работников проектных и конструкторских организаций, специалистов по эксплуатации АСУ в различных отраслях промышленности.

Пресс-релиз КЦ «Промконсалт», Санкт-Петербург