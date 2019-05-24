Новый способ управления регулирующей арматурой: позиционер PZ 5000 фирмы ZETKAMA

Внедрение на промышленных предприятиях решений, совместимых с концепцией Промышленности 4.0 заставляют проектировщиков применять технические решения, обеспечивающие эффективный обмен информацией и позволяющих интеграцию с Интернетом. Основным стандартом связи, который используется в системах такого типа Интернет, или в случае отсутствия возможности расположения сетевого кабеля - WiFi. К сожалению, в доступных на сегодняшний день на рынке позиционерах данные стандарты не поддерживались. Это приводило к необходимости применения промежуточных устройств, что повышало стоимость всей системы. В настоящее время этого можно избежать. Достаточно использовать позиционер PZ 5000 фирмы ZETKAMA. Это первый на рынке драйвер регулирующей арматуры, который был разработан с учетом новых требований и имеющий интерфейсы связи, обеспечивающие простоту интеграции с сетью Интернет.

PZ 5000 это современный, полностью настраиваемый микропроцессорный позиционер с расширенными функциями связи, автокалибровки и диагностики. Предназначен для монтажа на пневматических приводах, используемых для управления регулирующими клапанами. Для обеспечения его надёжности, он оснащен магнитным бесконтактным датчиком положения клапана и пьезоэлектрическими пневматическими клапанами для управления приводом. Они обеспечивают минимальное потребление энергии и воздуха, что существенным образом влияет на снижение стоимости эксплуатации. Чтобы его обслуживание было ещё более удобным, он был оснащен сенсорным экраном и многоязычным меню. Это позволяет удобную и быструю настройку позиционера и обеспечивает четкое изображение выбранной информации в графическом или текстовом виде.

Доступные порты связи RS485, Ethernet, WiFi и протоколы Modbus, Modbus/TCP и Profibus обеспечивают связь позиционера со стандартными промышленными драйверами, промышленными компьютерами, а также обмен данными с системами управления вышестоящего SCADA и лёгкую интеграцию с Интернетом. Дополнительные входы и выходы аналоговые и бинарные обеспечивают совместимость с существующими системами, не использующими сети связи. Они также позволяют использовать позиционер в качестве удаленного модуля ввода-вывода.

В свою очередь, встроенный сервер HTTP позволяет управлять позиционером через любой веб-браузер интернета установленного на персональном компьютере или мобильное устройство. Функция регистратора позволяет записывать выбранные сигналы и сигналы тревоги на внутреннюю флэш-память. Чтение данных возможно с помощью встроенного сервера FTP или через запись на внешнюю память, подключенную к порту USB. Применение модуля WiFi позволяет дистанционное считывание и управление позиционером с любого устройства владеющего данным типом связи, например, ноутбук, планшет, мобильный телефон. Этот модуль также позволяет установить позиционер в местах, где нет возможности размещения сетевого кабеля, в том числе с использованием WiFi и подключения к Интернету.

Пресс-служба завода ZETKAMA (Польша)