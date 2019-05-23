НОВАЯ УСЛУГА ФИРМЫ ОНИКС: ОПЕРАТИВНО И БЕСПЛАТНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЕРЕТОЧКА ФЛАНЦЕВ И ЗАГЛУШЕК

В мае 2019 года производственные мощности компании ОНИКС значительно расширятся. До конца мая будет налажена механическая обработка деталей с наружным диаметром 300-1000 мм. Для постоянных заказчиков проводится: - бесплатная механическая обработка складских запасов - переточка фланцев в исполнения А-М по ГОСТ 33259-2015 или исполнения 2-9 по ГОСТ 12815-80 - бесплатная переточка фланцевых заглушек по АТК 24.200.02-90 в исполнения 2-5

Токарная обработка производится оперативно, качественно и бесплатно! В результате потребитель приобретает фланцы и заглушки с мехобработкой по цене первого исполнения (минимальная стоимость).

Источник: Пресс-центр компании ОНИКС, Санкт-Петербург