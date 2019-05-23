ГРУППА ЧТПЗ: ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ С АВТОПЕРЕВОЗЧИКАМИ - ПРОБЛЕМ НАКОПИЛОСЬ МНОГО

15 мая на площадке Челябинского трубопрокатного завода состоялся День открытых дверей для автоперевозчиков. Руководители компании рассказали гостям мероприятия об основных правилах работы Группы ЧТПЗ в части оценки квалификации партнеров, промышленной безопасности, этики и охраны труда. Участники конференции смогут в режиме диалога задали вопросы директору по закупкам и логистике Группы ЧТПЗ. Кроме того, для представителей логистических компаний проведут экскурсию в цехе «Высота 239» и «ЭТЕРНО». Мероприятие проводится для обсуждения актуальных проблем в сфере транспортных услуг, обмена опытом, заключения долгосрочного и выгодного сотрудничества.

Источник: Пресс-центр Группы ЧТПЗ