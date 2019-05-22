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Погиб владелец петербургского завода «Сантех»

22 мая, 2019 7

Игорь Галышев с огнестрельным ранением головы был обнаружен в одном из зданий, расположенных на шоссе Революции, 88. В Петербурге найден мертвым владелец завода "Сантех" Игорь Галышев. Тело бизнесмена с огнестрельным ранением головы был обнаружен в одном из зданий, расположенных на шоссе Революции, 88. Рядом с телом была найдена штурмовая винтовка Beretta. Причины произошедшего уточняются. Известно, что в начале мая на предприятии "Сантех" произошел крупный пожар. 

Источник: интернет-канал NEVA-TODAY


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