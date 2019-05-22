Погиб владелец петербургского завода «Сантех»

Игорь Галышев с огнестрельным ранением головы был обнаружен в одном из зданий, расположенных на шоссе Революции, 88. В Петербурге найден мертвым владелец завода "Сантех" Игорь Галышев. Тело бизнесмена с огнестрельным ранением головы был обнаружен в одном из зданий, расположенных на шоссе Революции, 88. Рядом с телом была найдена штурмовая винтовка Beretta. Причины произошедшего уточняются. Известно, что в начале мая на предприятии "Сантех" произошел крупный пожар.

Источник: интернет-канал NEVA-TODAY